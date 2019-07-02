ارتفاع كبير للدولار بالسوق الموازي

سجلت أسعار شراء الدولار ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازي الثلاثاء. وقال متعاملون مع السوق السوداء إن سعر شراء الدولار بالكاش بلغ 72 جنيهاً وعبر الإجراءات المصرفية 77 جنيهاً. وتوقع بعض التجار بحسب صحيفة الإنتباهة استمرار الأسعار في التصاعد حال لم تتم تسوية سياسية خلال الأيام القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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