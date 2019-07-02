البنك الزراعي يخصص 35 مليون جنيه للعروة الصيفية

التاريخ: 02-يوليو-2019
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أعلن المدير العام للبنك الزراعي، صلاح الدين حسن، عن تخصيص مبلغ 35 مليار جنيه لتمويل زراعة 40 مليون فدان بمحاصيل العروة الصيفية في القطاعين المطري والمروي والزراعة الآلية والتقليدية، والتي تشمل الذرة والفول والسمسم والقطن.
وترأس حسن، يوم الثلاثاء، بمدينة ودمدني، حاضرة الجزيرة، اجتماعاً ضم مديري فروع البنك بقطاع الجزيرة.
ويضم القطاع 14 فرعاً، وخصص الاجتماع بغرض وضع التدابير اللازمة لتمويل محاصيل العروة الصيفية وتحقيق أهداف الموسم الزراعي وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمة ائتمانية مميزة.
ولفت المدير العام للبنك الزراعي بحسب الشروق – إلى النجاحات التي حققها الموسم الشتوي بإنتاج 3,8 ملايين جوال قمح زنة مائة كيلو في كل السودان، منها 3,2 ملايين جوال من الجزيرة.
وقال إن البنك الزراعي سيعمل على الإعداد المبكر للموسم الشتوي، بالتركيز على توفير المدخلات اللازمة، وإعلان الأسعار التشجيعية، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان، لتعزيز نجاحات الموسم المنصرم، بتأمين الغذاء لكل السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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