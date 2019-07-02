الإمارات تدعو لتواصل الحوار ووقف التصعيد

التاريخ: 02-يوليو-2019
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، إن من المهم أن يتواصل الحوار في السودان مع تفادي التصعيد، لأجل الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكتب قرقاش على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً “المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد”.
ويأتي الموقف الإماراتي المشجع على الحوار، بحسب الشروق – بعدما شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة.
ومن المرتقب أن تبدأ الاتصالات، يوم الثلاثاء، بغرض وقف التصعيد، والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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