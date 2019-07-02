مصر : نقف على مسافة واحدة من القوى السودانية

التاريخ: 02-يوليو-2019
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أكد السفير المصري بالسودان، حسام عيسى، خلال لقائه القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، طه أيوب، وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، إن اللقاء يأتي في إطار الاتصالات المصرية مع القوى السودانية.
وأكد بيان الخارجية الخارجية المصرية أن عيسى التقى إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم، يوم الإثنين.
وقال السفير المصري خلال لقائه أيوب، إن مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، مشدداً على “حرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني، بمختلف أطيافه وانتماءاته، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق”.
وشدد عيسى بحسب الشروق – على أن مصر لن تألو جهداً في تحقيق الاستقرار بالسودان، الذي “لن يتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم، دون تدخل أو وصاية من أحد”.
وبحث اللقاء التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حالياً بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية.
ونقل البيان عن أيوب تأكيده “تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق وأهداف ثورته العظيمة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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