إدانة (23) متشرداً بالإخلال بالسلامة العامة

التاريخ: 02-يوليو-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة أوقعت محكمة سوق بحري حكماً بالغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 7 أيام وذلك فى مواجهة 23 متهماً للمادة 69 المتعلقة بالإخلال بالسلامة العامة لحيازتهم الخمور البلدية. Advertisements وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة النظام العام بحسب صحيفة التيار إلى أنه أبلغ عدد من المواطنين بأن مجموعة من (الشماسة) يقومون بتخزين الخمور البلدية بداخل مكيفات متاجر سوق بحري ، فهرعت شرطة أمن المجتمع إلى مكان الحادث وبعد التفتيش تم العثور على عدد 10 كرستالات ومبالغ مالية حرزت كمعروضات فى البلاغ فتم تدوين بلاغ فى مواجهتهم وفقاً للمادة 69 خضعوا لتحريات النيابة التى وجهت لهم التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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