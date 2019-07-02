بالفيديو: أم شهيد تتحدى حميدتي بكلمات قوية وترفض طلبه لمقابلتها

رفضت أم الشهيد هزاع الذي استشهد خلال الحراك الثوري الذي أطاح بالمخلوع عمر البشير – رفضت مقابلة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي حيث ذكرت أنه أرسل لها اثنين من مستشاريه بغرض مقابلته.

وأكدت أم الشهيد التي كانت تخاطب حميدتي بعبارات قوية إنها لا تحمل قضية ابنها هزاع فقط وأن قضيتها أكبر من ذلك موضحة بأنها أصبحت تحمل قضية الشهداء الذين قتلوا في حادثة فض الاعتصام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)