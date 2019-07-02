التخلص من السيجار أنقذنا.. هكذا فسر مدرب المغرب الفوز على جنوب أفريقيا

حقق المغرب فوزه الثالث على التوالي رغم الوقوع في مجموعة صعبة بالتفوق 1-صفر على جنوب أفريقيا بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة، لكن المدرب هيرفي رينار اعتبر أن فريقه بدأ المباراة من الشوط الثاني وذلك عقب التخلص من “السيجار”.

وقال رينار للصحفيين في ملعب السلام عقب المباراة “أعتقد -حتى أكون صادقا- أننا دخلنا المباراة منذ الشوط الثاني فقط ولعبنا 45 دقيقة. في الشوط الأول لعبنا وكأننا ندخن السيجار، ولم نكن جادين بالشكل الكافي في الشوط الأول.. وكان يمكن أن نتعرض لعقوبة على ذلك”.

وأضاف المدرب الفرنسي الذي أحرز لقب كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وساحل العاج “تطور مستوانا في الشوط الثاني وكنا بحاجة بالفعل إلى المزيد من التركيز. أعتقد أن جنوب أفريقيا تستحق أكثر من النقاط الثلاث الموجودة لديها”.

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وبحسب الجزيرة نت تسبب هدف مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة في تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند ثلاث نقاط، وبالتالي باتت في حاجة لانتظار باقي نتائج المباريات على أمل التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث، بينما كان التعادل كافيا للصعود.

لكن بالنسبة للمغرب، فقد حصد “أسود الأطلس” تسع نقاط بعد الفوز أيضا على ناميبيا، بهدف في اللحظات الأخيرة وعلى ساحل العاج في الجولتين الماضيتين، ويعتقد رينار أنه يجب تكرار أداء الشوط الثاني في حال الرغبة في مواصلة التقدم بالمسابقة.

وقال رينار “إذا نظر المنافسون إلى مستوانا في الشوط الأول فلن يخشونا كثيرا، لكن بعد ذلك ظهرنا بشكل أفضل كثيرا”.

وأضاف “في هذه البطولة سجلنا هدفين قرب النهاية، وهذا يعني أن لدينا القدرات للتقدم إلى الأمام ويجب تحسين مستوانا وأن نلعب بقوة على مدار ساعة ونصف، وليس في 45 دقيقة فقط كما حدث اليوم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)