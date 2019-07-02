طلب من بارتوميو لعمال نادي برشلونة سيفرح جميع عشاق النادي الكتلوني

التاريخ: 02-يوليو-2019
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أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي أبلغ عمال النادي بالتجهيز من أجل استقبال اللاعب الفرنسي انتوان غريزمان في النادي يوم الخميس 11 يوليو المقبل.
برشلونة في طريقه لحسم التعاقد مع غريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل كسر عقده بقيمة تبلغ 120 مليون يورو.
وبحسب موقع هاي كورة بارتوميو أخبر العاملين في النادي أن يوم 11 يوليو يجب أن تبدأ التحضيرات اللوجستية في النادي من أجل استقبال غريزمان أمام حضور جماهيري يتوقع أن لا يقل عن 20 ألف متفرج في ملعب كامب نو.
يرغب برشلونة بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الروخوبلانكوس لاقناع النادي ببيع اللاعب مقابل 120 مليون يورو من دون دفع قيمة كسر العقد خوفاً من دفع ضرائب كسر العقد.
ويرفض برشلونة فكرة ادخال البرتغالي نيلسون سيميدو ضمن صفقة رحيل اللاعب غريزمان إلى صفوف الفريق الكتالوني بسبب رغبة المدرب ارنيستو فالفيردي في بقاء اللاعب في صفوف الفريق الكتالوني لموسم آخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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