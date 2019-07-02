كل ماتريد معرفته عن كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين والتشكيلة المتوقعه لمباراة اليوم

التاريخ: 02-يوليو-2019
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عشاق كرة القدم العالمية على موعد تاريخي لمشاهدة نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين في كلاسيكو العالم .
تشكيلة البرازيل المتوقعة بحسب التدريب النهائي : – أليسون, ألفيس, ماركينيوس, سيلفا, فيليب لويس, كاسيميرو, آرثر, جابرييل خيسوس, فيرمينو, كوتينهو, إيفرتون.
وبحسب موقع هاي كورة فإن تشكيلة الأرجنتين المتوقعة بحسب التدريب النهائي :_ أرماني – فويث – بيزلا – أوتاميندي – تاليافيكو – دي بول – باريدس – أكونيا – ليونيل ميسي – لوتارو – أجويرو.
تاريخياً تقابل المنتخبين فى 106 مباراة إنتصرت البرازيل 42 مباراة وتفوقت الأرجنتين 38 مباراة وتعادلا فى 24 مباراة وسجل منتخب البرازيل 163هدفاً وسجل منتخب الأرجنتين 159 هدفاً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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