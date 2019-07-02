التاريخ: 02-يوليو-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة عشاق كرة القدم العالمية على موعد تاريخي لمشاهدة نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين في كلاسيكو العالم . تشكيلة البرازيل المتوقعة بحسب التدريب النهائي : – أليسون, ألفيس, ماركينيوس, سيلفا, فيليب لويس, كاسيميرو, آرثر, جابرييل خيسوس, فيرمينو, كوتينهو, إيفرتون. Advertisements وبحسب موقع هاي كورة فإن تشكيلة الأرجنتين المتوقعة بحسب التدريب النهائي :_ أرماني – فويث – بيزلا – أوتاميندي – تاليافيكو – دي بول – باريدس – أكونيا – ليونيل ميسي – لوتارو – أجويرو. تاريخياً تقابل المنتخبين فى 106 مباراة إنتصرت البرازيل 42 مباراة وتفوقت الأرجنتين 38 مباراة وتعادلا فى 24 مباراة وسجل منتخب البرازيل 163هدفاً وسجل منتخب الأرجنتين 159 هدفاً . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ماتريد معرفته عن كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين والتشكيلة المتوقعه لمباراة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.