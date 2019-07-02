دول أوروبية تُناقش ربط أي مساعدات للسودان بنقل السلطة إلى المدنيين

أكد ممثلو “19” دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لـهم مع لجنة العلاقات الخارجية بتجمع المهنيين السودانيين، أكدوا ربط بلدانهم لأي مساعدات تقدم للسودان من قبل الاتحاد بعملية نقل السلطة الإنتقالية إلى حكومة مدنية.

وكشف تجمع المهنيين في صفحته الرسمية على الفيس بوك أن لجنة علاقاته الخارجية عقدت اليوم “الثلاثاء” إجتماع مُوسع مع مُمثلين لـ “19” دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في السودان.

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وأوضح التجمع إن ممثله إستعرض خلال الإجتماع الأوضاع في السودان في ظل التطورات منذ الـ 11″ من أبريل الماضي وبتركيز على مغزى تظاهرات “30” يونيو وتأثيراتها على الوضع السياسي، وتطرق إلى المصاعب التي تواجه قوى الحرية والتغيير في عملية التفاوض مع المجلس العسكري والعراقيل التي توضع في طريق الوساطة ورؤية تجمع المهنيين لكيفية تجاوز الأزمة الحالية.

وكان محور حديث الاجتماع حول موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في السودان وضرورة انتقال السلطة للمدنيين وربط أي مساعدات تقدم للسودان بإنجاز هذه المهمة.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي على تمسك الحراك الجماهيري في السودان بالسلمية وأعلنوا دعمهم لتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة لتحديد المسؤوليات في جريمة فض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)