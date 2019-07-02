مسؤول دبلوماسي: عدم تشكيل الحكومة أثّر بشكل مباشر على مسار العمل الخارجي

قال مصدر دبلوماسي مسؤول، إن عدم تشكيل حكومة بالبلاد وتطاوُل المدة، أثّر بشكل مباشر على مسار العمل الخارجي للسودان.

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وأضاف المصدر بحسب صحيفة (الصيحة) أمس، أن سفارات مهمة كجنيف وبروكسل والقاهرة وأديس أبابا تمارس فيها الدبلوماسية متعددة الأطراف، لا يوجد فيها رؤساء للبعثات، فضلاً عن سفارات أخرى مهمة كواشنطن وبرلين، ولفت إلى أن معظم دول الجوار السوداني لا يوجد فيها سفراء، ويتم تسيير العمل عبر قائمين بالأعمال، أبرزها طرابلس، بجانب القاهرة وأسمرا.

وفي السياق، كشفت مصادر، عن اختيار السفير عبد الغني النعيم ليكون سفيراً للسودان بأديس أبابا ومندوباً للاتحاد الإفريقي، بجانب السفير أنس الطيب الذي اختارته الخارجية كقائم بالأعمال في السفارة بأديس أبابا خلال الفترة الماضية بديلاً للسفيرة نادية محمد خير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)