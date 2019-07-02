(الصحة) الخرطوم تعلن عن إنشاء دار التوليد النموذجي

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إنشاء دار التوليد النموذجي الملحق بمستشفى الولادة أم درمان، مشيرة إلى أن الحاجة الماسة لخدمات القبالة والتمريض استدعت ذلك .

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وقال د. بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بحسب الصيحة الآن لدى لقائه اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الأطباء بمدرسة القابلات بامدرمان إن الوزارة اهتمت بخفض نسب وفيات الأمهات من خلال إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة للنساء والتوليد .

ومن جانبه قال د. عبد الإله كنه مدير دار التوليد النموذجي إن الدار تم تصميمها وفقاً للمعيار العالمي ليتواءم مع الجهد الطبيعي لجعل الولادة الطبيعية الآمنة بواسطة قابلات المجتمع، منوهاً إلى أن ذلك يسهم في تفرغ الأطباء لمتابعة حالات الحمل الحرج والولادة المتعسرة، ولفت كنه إلى أن نجاح التجربة سيعمل إلى تعميمها داخل ولاية الخرطوم ومن ثم كافة ولايات السودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)