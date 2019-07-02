ارتفاع قتلى مليونية 30 يونيو إلى (10)

تحقق الشرطة فى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثه شبان جوار حائط المدرسة الأميرية بأم درمان بالقرب من المجلس الوطني رجحت مصادر موثوقة أنهم قُتِلوا ليلا برصاص مجهولين ليرتفع عد قتلى الأحداث إلى (10) شهداء ضمن مسيرة مليونية (30) يونيو.

ووفق شهود عيان بحسب صحيفة (التيار) أن زوجة خفير المدرسة خرجت الصباح الباكر ورأت الشباب الثلاثه تغطى الدماء أجسادهم والأعلام التي يحملونها ويتوشحونها، واستنجدت المرأة بالمارة الذين عثروا على هاتف أحدهم وقاموا بالاتصال بأسرهم واتصل المواطنون بالشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث وطوقت مسرح الحادث بحضور النيابة حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة.

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وتشير المتابعات وفق شهود عيان أن إصابات القتلى كانت فى العنق وأجزاء متفرقة من الجسم حيث عُثِر على رصاص بجوار الجثامين.

في السياق أفاد المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي بأن شرطة القسم الجنوبي بأم درمان تلقت صباح اليوم بلاغا يفيد بوجود 3 جثث جوار خور ابو عنجة بأم درمان .وفور وصول البلاغ تحركت الشرطة لمكان الحادث وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ إجراءات جنائية بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تحت إشراف النيابة وعدلت لاحقاً إلى المادة 130 من القانون الجنائى بالقسم الجنوبى بأم درمان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)