قال المحلل السياسي المعروف نجيب غلاب بان “خريجو مدرسة الاخوانية وكذلك الخمينية وعيال قطر وكذلك الاسرائيلي الأحمق: ان الاعلام أداتهم وبإمكانهم تغيير وعي صانعي القرار ودفعهم الى الفوضى والخراب” وأردف غلاب بالقول عبر تغريدة: ” ذهنية الأصوليات جريمة ملعونة غبية ومازالت معركة الايديولوجيات الدينية العنصرية خانعة للدجل والخديعة لتمرير ارهابهم وجريمتهم”. ويعرف نجيب غلاب بمواقفه المشهورة المناهضة للتيار الإخواني المتطرف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يستطيع إعلام الإخوان تغيير وعي صانعي القرار والدفع إلى الفوضى ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.