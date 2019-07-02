ولي عهد أبوظبي يعزي أمير الشارقة في وفاة نجله

أعرب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، عن خالص تعازيه في وفاة خالد بن سلطان القاسمي أمير إمارة الشارقة الإماراتية.
وقال ابن زايد في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعا".
وأعلنت الإمارات، اليوم، الحداد ثلاثة أيام لوفاة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية أمس في بريطانيا.
وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان، وسوف يتم الإعلان عن وصوله والصلاة عليه في وقت لاحق.
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