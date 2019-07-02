مؤسس هواوي لـ"كندا": إنضموا إلينا نحو مزيد من الإزدهار

بعث رسالة مؤسس شركة هواوي والرئيس التنفيذي لها إلى كنـدا "إنضموا إلينا نحو مزيد من الإزدهار والتقدم في المستقبل بإستخدام تكنولوجيات الجيل الخامس".

جاء ذلك في سياق نعم اعتراض رن جان فيه على قرار السلطات الكندية بسجن إبنته ولكنه أعلن أكثر من مرة أن إستمرارية هواوي وتقدمها المستدام لن يتوقف على شخص.

أكد مؤسس هواوي أن إلتزام هواوي بالحوث في مجال الإتصالات في السوق الكندي لن يتوقف كذلك تحدث عن الثورة القادمة في الذكـاء الإصطناعي إلى جانب مواضيع عدة في مقابلة حصرية مع Globe and mail

وقبل أربعة عشر شهرًا من القبض على ابنته في مطار فانكوفــر، جاء أحد أبرز المليارديرات في الصين إلى كندا للتــوسع في السوق الكندي وتجـــاوز البلاد بالتوقف في مونتريال وأوتاوا وتورونتو قبل الصعـــود إلى روكي ماونتنير من بانف إلى كاملوبس، ثم إلى فانكوفر مدفوعا برؤية جديدة تضع كندا كأساس جديد لمستقبل هواوي عملاق التكنولوجيا العالمية.

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وعلق رن على زيارته لكندا قبل 14 شهر أنها دولة ذات مســــتوى معيشة أمريكي ولكن سياسة هجرة أكثر انفتاحًا لقد تأثر بالجامعات الكندية التي زارها والأشخاص الذين قابلهم، بـمن فيهم باحثان أسماهما آباء الذكاء الاصطناعي.

وقال إن كندا ستصبح "مركز هواوي العالمي للبحوث النظرية في القارة الأمريكية الشمالية "، حيث قام بتجنيد علماء من جميع أنحاء العالم للتغلب على الأسئلة المعقدة التي قد تحدد شركات التكنولوجيا التي تقف وتهبط لسنوات قادمة.

وقال "رين" إنه على مدار العقود القليلة القادمة،أعتقد أن أكبر ثورة للإنسانية ستأتي من الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا.

وفي معرض الحديث عن تكنولوجيا الجيل الخامس التي أثبتت هواوي ريادتها فيه عالميا حيث إستثمرت في البحوث الخاصة بالجيل الخامس منذ أكثر من 10 سنوات قال رن " الجيل الخامس هو لغة المستقبل في الإتصالات ونفخر أن هواوي بإعتراف خبراء الإتصالات تسبق أقرانها من سنتين إلى ثلاث سنوات ونجد أن من لن ينضم إلينا سيخسر فرصة مستقبل مزدهر.