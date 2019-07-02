الإمارات تبحث التعاون البرلماني مع الجابون وأفريقيا الوسطى

بحثت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من رئيس الجمعية الوطنية بالجابون فاوستن بوكوبي، ورئيس برلمان أفريقيا الوسطى لوران نجون بابا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوحيد جهود العمل البرلماني، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم -خلال اللقاءين- التأكيد على أهمية تعزيز سبل علاقات الصداقة والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلماني الجابون وأفريقيا الوسطي في العديد من القطاعات بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية وأهمية تنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

وقالت القبيسي إن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية طويلة وموروث حضاري عميق مع القارة الأفريقية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس وبرلمان الجابون وأفريقيا الوسطي من خلال تبادل الزيارات البرلمانية وتأسيس لجان صداقة وتبادل الخبرات وتقديم مختلف أشكال الدعم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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من جانبه، أكد رئيس برلمان الجابون أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال مذكرات التفاهم والصداقة وتبادل الزيارات.

بدوره، أكد رئيس برلمان أفريقيا الوسطي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وخاصة البرلمانية، مثمنًا جهود دولة الإمارات في مجال دعم السلام في العالم.