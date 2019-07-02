السبسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس البرلمان التونسي

أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، خلال اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم في مقر المجلس بباردو.
وقال الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان حسان الفطحلي - في بيان اليوم - أن رئيس المجلس نقل للرئيس التونسي تحيات رؤساء الكتل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.
وأضاف أن اجتماع رؤساء الكتل يناقش التوافق على أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد استعدادا للجلسة العامة المنعقدة لانتخاب أعضاء هذه الهيئة، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وكان الرئيس التونسي غادر أمس الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
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