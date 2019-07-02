جامعة الخرطوم تتهم جهات بنشر معلومات مضللة تمس سمعة الجامعة

اتهمت جامعة الخرطوم جهات لم تسمها تنشر معلومات تمس سمعة الجامعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المعلومات تشير إلى وجود فراغٍ إداري بالجامعة الأمر الذي يتطلب ملء هذا الفراغ، ووصفت تلك المعلومات بغير الصحيحة، منوهة إلى أن مدير الجامعة وكل معاونيه مازالوا في مواقعهم يديرون شؤون الجامعة على الوجه المطلون.

وأشار بيان أصدرته إدارة الجامعة اليوم (الثلاثاء) تلقت (الصيحة الآن) نسخة منه أن ذلك يحدث رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة بوصفها منطقة كانت تقع في دائرة الاعتصام.

ونوه البيان إلى أن تعيين مدير الجامعة من اختصاص المجلس العسكري حالياً، مؤكدة أن الجامعة ينسحب عليها على ما يجري لمؤسسات التعليم العالي الاخرى، ودعا البيان أعضاء هيئة التدريس والأسرة الجامعية عامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على سمعة ومكانة الجامعة وممتلكاتها حتى يتم الانتقال المطلوب بالصورة السلمية ووفق القانون الذي يحفظ للجامعة اسمها ومكانتها.

وكشف البيان أن الاعتداءات وعمليات النهب والتخريب التي طالت الجامعة نتج عنها خسائر مادية تقدر بـ135 مليون دولار، وفقاً للجنة حصر الأضرار التي شكلتها إدارة الجامعة.