أول فوج حجاج يغادر لجدة 22 يوليو الجاري

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، أبوبكر عبدالرازق، أن الفوج الأول من الحجاج سيغادر إلى الأراضي المقدسة في الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون، في تسيير أعمال الحج.

وقال عبدالرازق خلال اجتماع موسع بمطار الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار الخرطوم، سيكون 9359 عبر 59 رحلة جوية، و6 آلاف من القطاع السياحي.

وأشاد بكافة الأجهزة العاملة في المطار، للجهود الكبيرة التي يبذلونها لتسيير أعمال الحج من رحلات وخدمات من أجل راحة المسافرين.

Advertisements

من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الحج والعمرة، عمر مصطفى، أن الأعمال تسير بسلاسة ووفق الخطة المرسومة، ابتداء من التفاوض بالمملكة العربية السعودية، واختيار حزم الخدمات التي تقدمها، إلى تمويل الحج من جانب المجلس العسكري في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وفق سعر الصرف الرسمي.

وأشار إلى أن هناك بدائل استخدمت لتجاوز توقف النت بواسطة عقول نيرة، وتعاون وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة وأمانات حكومات الولاية للجمهور للتقديم للحج، والذي حظي بإقبال كبير من المواطنين الذين بلغ عددهم 41775 متقدماً.

من جهته، أمن مدير المطارات الولائية على أن هناك 6 مطارات من الولايات تسير رحلاتها مباشرة إلى المدينة وجدة، بجانب سفريات داخلية من المدن إلى الولايات.