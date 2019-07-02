إسرائيل تستعد عسكريا للتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران

قال وزير الخارجية الاسرائيلي اليوم الثلاثاء ان اسرائيل تستعد لتورطها العسكري المحتمل في أي تصعيد في المواجهة الخليجية بين ايران والولايات المتحدة.

وأدى تفكك الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 تحت الضغط الدبلوماسي الأمريكي وإسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار ودورها المزعوم في تخريب ناقلات النفط في الخليج إلى تصاعد التوترات وأثارت مخاوف الحرب.

وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدمًا في فرض عقوبات على عدوها اللدود، وتتوقع أن تعيد طهران في نهاية المطاف التفاوض بشأن اتفاق نووي أكثر تقييدًا.

وأضاف في هذا الصدد: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة من قبل النظام (الإيراني)... يمكن أن تؤدي بها إلى الدمار.

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين لهذا، وبالتالي فإن دولة إسرائيل تواصل تكريس نفسها لبناء قوتها العسكرية في حال اضطررت إلى الرد على سيناريوهات التصعيد".

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ولطالما هددت إسرائيل باتخاذ إجراء عسكري وقائي لحرمان إيران من وسائل صنع الأسلحة النووية.

بينما أنفت طهران إنها ليس لديها مثل هذه التصاميم.

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، توقع كاتز بما وصفه بـ "الحرب الاقتصادية" التي تقودها الولايات المتحدة على إيران سوف ينجح على الرغم من مخاوف الدول العالمية الأخرى.

وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إيران ليس لديها فرصة في هذه الحرب، ولكنها لديها فرصة من خلال الضغط الاقتصادي الصعب والعقوبات الشاملة، لتحقيق الأهداف دون حرب".

