نائب رئيس المجلس العسكري يغادر إلى إريتريا

غادر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.
وقال المجلس العسكري الانتقالي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن دقلو سيبحث خلال الزيارة، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وملفات السلام مع الحركات المسلحة في السودان.
وودع دقلو بمطار الخرطوم، الفريق أول ركن جمال الدين عمر عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، والفريق الركن ياسر العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق محمد علي إبراهيم.
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