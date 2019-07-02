جريفيث يبحث الأزمة اليمنية مع وزيرين إماراتيين

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، مع وزيرين اماراتيين تطورات الأزمة اليمنية.

وأفاد جريفيث في تغريدة نشرت في الحساب الرسمي لمكتبه على تويتر، بأنه التقى في أبو ظبي وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزيرة الدولة وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

وقال إنه بحث معهما السير قدمًا في عملية السلام باليمن، والخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية استوكهولم.

وأضاف أن "التزام دولة الامارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا".

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وأمس الاثنين قال جريفيث إنه عقد لقاء مثمرا في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ورحب المبعوث الأممي بمشاركة روسيا البناءة في المساعي الأممية لتحقيق السلام في اليمن.

والأسبوع الماضي أعلن جريفث أنه سيزور روسيا والإمارات وسلطنة عمان، بهدف الدفع قدما بالعملية السياسية في اليمن.