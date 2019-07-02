ادانة موظف باليوناميد بإغتصاب فتاة

قالت بعثة اليوناميد انها تلقت معلومات من المحكمة بإدانة احد موظفيها المدنيين بإغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً بدارفور . وكشفت اليوناميد في بيانها عن بلاغ اغتصاب اخر مقيد ضد موظف سابق بالبعثة قيد التحقيق فيما تمت إحالة الضحية الى شركاء فريق الأمم المتحدة القطري للحصول على المساعدة الفورية.

وادان رئيس بعثة اليوناميد بشدة في بيان هذه الممارسات.

وقال ان ( البعثة تدين بأشدّ العبارات، أي حالة من حالات الاستغلال والإساءة الجنسيين من قبل أفراد الأمم المتحدة في إقليم دارفور. )

واكد ان البعثة تسترشد بسياسة عدم التسامح مطلقًاّ مع مثل هذه الحوادث البغيضة ولن نتسامح او نغض الطرف إزاء هذه الافعال.

وجدد رئيس اليوناميد في بيان التزامه الشخصي والمؤسسي بحماية حقوق الضحية وكرامتها وضمان تحقيق العدالة

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