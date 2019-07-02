شرعت حكومة ولاية غرب دارفور فى زراعة 3 مليون و200 الف فدان لهذا الموسم ، فى وقت اكدت فيه استقرار الاوضاع الامنية بكافة المجليات. وقال اللواء ركن عبد الخالق بدوى محمود والى غرب دارفور المكلف لـ"smc" ان المساحات الزراعية المستهدفة توسعت بزيادة 200 الف فدان مقارنة بالعام الماضى ، مشيرا الى ان معظم The post زراعة 3 مليون فدان للعروة الصيفية بغرب دارفور appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية.

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