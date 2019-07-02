غموض حول (التفاوض المباشر) بين “قوى الحرية” و “العسكري”

فشلت الوساطة الإثيوبية الأفريقية، في جمع الفرقاء السودانيين، المجلس العسكري الانتقالي، و قوى الحرية و التغيير ، في تفاوض مباشر بينهما، وقالت مصادر مطلعة لـ(التيار)، أن الوساطة الأفريقية، لم تنجح في مسعاها بعقد لقاء مباشر، مساء أمس (الإثنين)، بفندق كورنثيا ، حيث دخلت في اجتماعات مكثفة مع كل طرف على حده.

و أشار القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، عضو التفاوض بقوى الحرية والتغيير، د. محمد ناجي الأصم، في حديثه بحسب صحيفة (التيار) أن أجتماعاً جمعهم بالوساطة الإثيوبية الأفريقية أمس، تم بموجبه تسليم الوساطة بعض الملاحظات حول مقترح التفاوض، ونفى الأصم دعوتهم للتفاوض المباشر، مع المجلس العسكري.

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في السياق قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، اجتمعنا بالوساطة، وتحدثنا عن أن الأجواء مهيأة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وأضاف :”أن الوسيط أبلغنا على إنهم بصدد الترتيب لدعوة الأطراف للتفاوض”.

وتفيد متابعات ” الصحيفة أن اجتماعاً عقد أمس، بالسفارة الإثيوبية بالخرطوم، ضم أعضاء من وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير، أبرزهم صديق يوسف، والمهندس عمر الدقير، مع المبعوث الإثيوبي السفير، محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي ، السفير محمد لباد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)