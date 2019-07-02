المبعوث الأمريكي (بوث) يدعو لإنهاء العُنف والعودة للمحادثات في السودان

التاريخ: 02-يوليو-2019
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قال المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان دونالد بوث، إنه سعيد بتوافق الآراء الدولي الذي يحث السلطات السودانية على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، بعد اجتماعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
وفي مقابلة حصرية، قال دونالد بوث لصحيفة “ذا ناشيونال” إنه في مهمة في المنطقة لفهم مواقف الشركاء الدوليين وضمان “أننا نتجول في نفس الاتجاه”.
وقال بوث: بحسب ما نقلته صحيفة الصحة – “لقد سررتُ بوجود اتفاق حول الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل أو موثوق به بحق في أحداث 3 يونيو، وأضاف “أعتقد أن هذا مهم للغاية وشيء ندعو إليه، ولذا فقد سُرِرنا لسماع هذا الأمر الذي كرر هنا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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