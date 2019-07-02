تطبيق DataNinja.. الحل الأمثل للإنترنت المتقطع

وصف القائمون على التطبيق الجديد “DataNinja” على أندرويد بأنه قادر على انهاء “مشاكل عرض النطاق الباندويث أو “Bandwidth”.

واكملوا وصفهم بأن تطبيقهم هذا عبارة عن ترياق لطاعون الاستقبال اللاسلكي المتقطع وغير الكافي، وكذلك ترياق لازدحام الشبكة في البيت وأثناء التنقل وانقطاع التردد واسع النطاق.

ولا شك أن هذا الوصف جاء بناءًا على المميزات القادمة مع التطبيق، والتي حقًا تجعله الأفضل في مجاله وبلا منازع، والآن دعونا نتعرّف على هذه المزايا الرئيسية.

مزايا تطبيق DataNinja الرئيسية:

الأمن والخصوصية والسيطرة:

يقوم التطبيق بتشفير بياناتك وتوجيهها عبر روابط متعددة داخل شبكة VPN آمنة للغاية، مما يضمن أمانك وخصوصيتك.

كذلك، يمكنك التحكم بدقة في مقدار النطاق الترددي الذي تشاركه مع أصدقائك وعائلتك.

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مشاركة النطاق الترددي مع الأصدقاء والعائلة:

إذا كان بمكانك أجهزة متعددة، ما عليك سوى ربطها معًا وإنشاء ” Fog Network” أو ما يُعرف بالشبكة الضبابية، وذلك للحصول على تحميل وتنزيل بسرعة أكبر.

اتصال مُعزز مدعوم من خلال الجمع بين الشبكات:

وهذا يعني إمكانية المستخدم دمج شبكة الواي فاي مع الشبكة الخلوية على الهاتف من أجل إنشاء أوسع وأكبر نطاق ترددي.

اتصالات سلسلة وذاتية التوصيل:

إذا سقط أو انقطع أي من الاتصالات، فستبقيك تقنية “تجاوز الفشل” في التطبيق قيد التشغيل، بحيث يمكنك متابعة مشاهدة الفيديو مثلًا، أو تحميل محتوى الفيديو الخاص بك دون انقطاع.

أخيرًا، تطبيق Data Ninja متاح حصريًا لمستخدمي أندرويد، بحيث يمكن لأصحاب إصدار أندرويد 5.0 فأحدث تحميله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)