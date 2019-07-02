مصر ترحب باستضافة السوبر الأوروبي

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك تفكير جدي في التقدم بطلب لاستضافة مصر لمباراة كأس السوبر الأوروبي خلال العامين القادمين.

وأوضح أبوريدة في مؤتمر صحفي: “إذا قرر الاتحاد الأوروبي إقامة السوبر خارج القارة فنحن نرحب باستضافة البطولة”.

وبحسب موقع كورة أضاف أن بطولة أمم إفريقيا الحالية عادت بمكاسب عديدة على مصر خاصة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والإستادات.

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وأكد أن المساهمة في عودة الجماهير للملاعب المصرية أمر مهم للغاية موضحا أن المدرجات كانت خالية في مصر على مدار 8 سنوات.

وأوضح أن مصر تدخلت لاستضافة البطولة لإنقاذ هيبة كأس الأمم الأفريقية مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي حاول بالفعل إقامة البطولة على غرار مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

وأكد أن روسيا نظمت المونديال بعد استعداد دام 8 أعوام كاملة، موضحا أن مصر أنجزت التنظيم في 4 أشهر فقط.

وختم بأن مصر لا تمانع مد يد العون للكاميرون لتنظيم نسخة 2021 كما أن الأخيرة تستعد بقوة لاستضافة البطولة القادمة خاصة أنها دولة تعشق كرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)