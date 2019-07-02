قوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الرابعة» للتصعيد الثوري

تمسكت قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة مسنودة اقليمياً للكشف عن الجناة وتحقيق العدالة لشهداء المجازر منذ ١١ أبريل.

وطالبت قوي الحرية والتغيير في بيان بحسب ما نقلته صحيفة (التيار) أمس الأثنين المجلس العسكري بتسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، وأكدت موقفها بتشكيل مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، وتكوين مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية.

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وأعلنت عن ترتيبات جداول الإحتجاجات للأسبوعين المقبلين في الموجة الرابعة للتصعيد الثوري بدأً من أمس الأثنين بمظاهرات ليلية في الأحياء المتجاورة وزيارة للمصابين في المستشفيات وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء.

الثلاثاء ٢ يوليو وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء والتوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ باسم (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي يوم الأحد ١٤يونيو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)