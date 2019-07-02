اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الرابعة» للتصعيد الثوري

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 02-يوليو-2019

5 مشاهدة

قوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الرابعة» للتصعيد الثوري

تمسكت قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة مسنودة اقليمياً للكشف عن الجناة وتحقيق العدالة لشهداء المجازر منذ ١١ أبريل.

 

وطالبت قوي الحرية والتغيير في بيان بحسب ما نقلته صحيفة (التيار) أمس الأثنين المجلس العسكري بتسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، وأكدت موقفها بتشكيل مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، وتكوين مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية.

Advertisements

 

وأعلنت عن ترتيبات جداول الإحتجاجات للأسبوعين المقبلين في الموجة الرابعة للتصعيد الثوري بدأً من أمس الأثنين بمظاهرات ليلية في الأحياء المتجاورة وزيارة للمصابين في المستشفيات وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء.

 

الثلاثاء ٢ يوليو وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء والتوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ باسم (أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية) والعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي يوم الأحد ١٤يونيو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تطلق «الموجة الرابعة» للتصعيد الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا