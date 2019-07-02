الهلال يفوز بسباعية.. والمريخ يتخطى عقبة الخرطوم الوطني

حقق الهلال فوزا كاسحا بنتيجة 7 ـ 1، على الشرطة القضارف، في المباراة التي جرت مساء يوم الإثنين بملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، ضمن الجولة الخامسة لفرق قسم النخبة بالدوري السوداني.

وسيطر الهلال على المباراة طوال شوطيها، وأحرز أهدافه كل من ولاء الدين موسى “هدفين”، ووليد الشعلة ثلاثة أهداف “هاتريك”، وموفق صديق “هدف”، وأبو عاقلة عبد الله “هدف”. ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة، بينما بقي الشرطة عند نقطة واحدة.

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وبحسب موقع كورة تخطى المريخ بملعبه بأم درمان، عقبة الخرطوم الوطني العنيد، بالفوز عليه 1 ـ 0، وأحرز هدف الفريق الأحمر مهاجمه الجديد الصادق شلش في الدقيقة 51. وواصل المريخ صدارته للنخبة منفردا، بعد ما رفع رصيده إلى 15 نقطة، وتجمد رصيد الخرطوم الوطني عند 7 نقاط.

وبإستاد حليم شداد رفع الأهلي شندي رصيده إلى 9 بعد فوزه على حي الوادي، بهدف وحيد، سجله ظهيره الأيسر جلال السيد، فيما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة.

وبملعب دار الرياضة في مدينة أم درمان، فاز الهلال الأبيض على المريخ الفاشر، بهدف نظيف أحرزه صانع الألعاب عبد الرؤوف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع أهلي شندي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)