رابيو: رونالدو أثر في قرار انضمامي ليوفنتوس

أكد الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثاً لصفوف يوفنتوس، أنه مستعد الآن للعب في الدوري الإيطالي، مشيراً إلى أنه سيكون تحت تصرف المدرب ماوريسيو ساري.

وقال رابيو، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي: “يوفنتوس تواصل معي في الماضي، وأنا قررت أن الوقت الحالي يمثل اللحظة المناسبة لكي انضم إليه”.

وأضاف: “بعد 7 سنوات في باريس، مستعد للعب في الدوري الإيطالي، وسأفعل ذلك مع نفس الإصرار المعتاد، لم تكن لدى فرصة للحديث مع ساري بعد، لكن الجميع هنا في يوفنتوس تركوا انطباعًا رائعًا”.

وواصل رابيو: “سأرتدي القميص رقم 25 مع يوفنتوس. وأفضل اللعب في الجهة اليسرى من وسط الملعب، بجانب أنني ألعب أيضًا في خط وسط مكون من اثنين، سأكون تحت تصرف المدرب”.

دور بوفون

وتابع الفرنسي: “جيانلويجي بوفون تحدث كثيرًا معي عن يوفنتوس، ورأيه كان مهمًا لي، على المستوى الشخصي، نحن اعتدنا الحديث كثيرًا”.

وواصل: “بوفون أخبرني الكثير من الأشياء المثيرة عن يوفنتوس. قال لي إنه الطريق الأفضل بالنسبة لي لأخذ خطوة للأمام في مسيرتي. قضاء موسم واحد هنا أفضل من الكثير من المواسم في مكان آخر”.

وأكمل رابيو: “الشهور القليلة الماضية كانت معقدة سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، لكن اليوم، أنا مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة”.

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وتابع: “لقد تجمد الأمر كله قبل فترة وجيزة، لكننا توصلنا لاتفاق بسرعة جدًا، يوفنتوس لديه تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذي لعبوا هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق شيء والسير على هذا النحو”.

وبحسب موقع كورة استطرد: “يوفنتوس ناد رائع، مرموق جدًا ولديه الكثير من التاريخ والتقاليد الأوروبية. في رأيي ومع كل الاحترام، إنه خطوة أكبر من باريس سان جيرمان”.

وتابع: “ماتويدي لاعب رائع وهنا يوجد الكثير من المنافسة في خط الوسط، كانت لدي فرصة لمقابلة رامزي أمس، لكن كانت قصيرة جدًا، سيكون لدينا الفرصة لمعرفة بعضنا البعض في الأيام المقبلة”.

كريستيانو رونالدو

وحول كريستيانو رونالدو، صرح رابيو: “كانت لدي فرصة للتطور من خلال اللعب مع نجوم كبار، لكن فرصة اللعب بجانب رونالدو كان لها تأثير في قراري، ومع ذلك، أعرف أن غرفة خلع الملابس مليئة بالنجوم الممزوجين بالروح الإيجابية”.

وختم: “الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يأتي في يوم وليلة، أنا هنا لمساعدة النادي على الفوز به وتحقيق أهداف أخرى”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)