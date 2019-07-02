انتصارات القطبين بالصف الثاني تكشف واقع الكرة السودانية

لفت انفراد فريقي القمة السودانية، المريخ والهلال بالمركزين الأول والثاني في قسم فرق النخبة، بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، في موسمه الاستثنائي، الأنظار كونهما تفوقا بلاعبي الصف الثاني، في ظل غياب أفضل اللاعبين المؤثرين سواء المحليين أو الأجانب.

المريخ الذي يتصدر ترتيب قسم النخبة، بعد غياب فريق الشرطة عن مباراته الأولى، فاجأ المراقبين وهو يخوض مباراته الثانية أمام حي الوادي، بتشكيل أساسي ضم 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي.

وبحسب موقع كورة حقق المريخ بعدها انتصارين متتاليين، على أقوى وأشرس منافسين له في قسم النخبة، هما الهلال الأبيض والأهلي شندي، وقد فاز المريخ رغم أنه يفقد خط هجومه بالكامل.

المريخ يعاني هجومياً بسبب إيقاف بكري المدينة بواسطة لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لـ18 شهر، وعدم اكتمال شفاء محمد عبدالرحمن، وغياب سيف تيري المستمر، فانحصرت خيارات هجوم المريخ في خالد النعسان فقط.

وفي الهلال، حقق الفريق فوزين مهمين على الأهلي شندي والهلال الأبيض في غياب حارس مرماه الدولي الأوغندي جمال سالم المتواجد مع منتخب بلاده في مصر، ولاعب المحور المالي بوبكر ديارا، الذي تعاقد معه نجران السعودي هذا الأسبوع.

Advertisements

كما افتقد الهلال خدمات اللاعبين المؤثرين صانع الألعاب الأول شرف الدين شيبوب الذي تعاقد الأسبوع الماضي مع العملاق التنزاني سيمبا.

كما غاب عن النادي الأزرق المهاجم الكونغولي إدريسا أمبومبو، الذي غادر إلى بلاده منذ رمضان ولم يعد.

غياب تلك المجموعة المؤثرة عن مباريات الهلال، استغلها لاعبون آخرون نفضوا عن أنفسهم الغبار مثل المهاجم ولاء الدين، وصانعي الألعاب صهيب الثعلب وبشة الصغير، الذين كانوا من أهم أسباب انتصارات الفريق.

وكشفت انتصارات الهلال والمريخ على أشرس المنافسين بالدوري السوداني، بلاعبي الصف الثاني، حقيقة أن الفرق السودانية غير قادرة على منافسة الهلال والمريخ، حتى لو كانا في أضعف حالاتهما كما الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)