توقيف قناصة أطلقوا النار على المواطنين والدعم السريع بأم درمان

أعلن رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري جمال عمر عن ضبط عناصر لم يكشف عن هويتها أطلقت النار على جنود للدعم السريع في أم درمان.

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وذكر جمال في بيان بحسب وكالة السودان للأنباء أن قوات الدعم السريع ضبطت تلك العناصر وتجري تحقيقات معهم.

ووفقاً للإنتباهة قال إن هناك إصابات لـ (3) من الدعم السريع بأعيرة نارية ووفاة اثنين من المواطنين وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، وفي أنحاء متفرقة من العاصمة أصيب (9) آخرون من قوات الدعم السريع و(4) أفراد من قوات الشرطة، أما في الولايات الأخرى فقد أصيب (12) فرداً من قوات الشرطة بينهم ضابطان من مدينة القضارف وإصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بعدد من الولايات. وحمَّل البيان قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لما وصفها بالتجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)