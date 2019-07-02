التغيير: المليونية رسالة لإسقاط المجلس العسكري

قطعت قوى الحُرية والتغيير بأنها لن تجلس مع المجلس العسكري دون ترتيبات مسبقة، في وقت كشفت فيه أن دعوة المجلس لعودة التفاوض لم تحدد أي موقف أو نقاط للتفاوض , وهدد القيادي في الحُرية والتغيير محمد ضياء الدين، حسب (آخر لحظة) أمس بالتصعيد من جديد ضد العسكري.

Advertisements

من جانبه قال عضو الحزب الشيوعي القيادي في قوى التغيير، صديق فاروق إن هناك سيناريو جديد أظهرته المليونية، وهو إسقاط المجلس العسكري واستبعد إمكانية تسليم المجلس العسكري الحُكم للمدنيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)