المهدي: لا مانع من ترشح حميدتي للرئاسة

شدد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على ضرورة تجنب التوترات مع قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن، محذراً من مخاطر كثيرة واضطرابات، ودعا نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إلى دمج هذه القوات في الجيش لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة.

وبحسب صحيفة آخر لحظة قال في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “نعتقد أن على (حميدتي) أن يقبل الآن ضرورة تحقيق ذلك (الاندماج بين قوات الدعم السريع والجيش)، وستصبح قوته جزءاً لا يتجزأ من قوة دفاع وطنية، في سياق متصل اعتبر المهدي أن على حميدتي إذا كان يريد أن يصبح رئيساً للسودان الانضمام لحزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب.

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وتابع المهدي: “إذا كان يتطلع لدور قيادي فسيكون مقبولاً إذا أصبح مواطناً مدنياً وإذا اتجه حينذاك إما لتشكيل حزب خاص به أو الانضمام لأي حزب يعتقد أنه أقرب إلى أفكاره”، وعن الأحداث التي تتعاقب، قال المهدي: “إما أن يحسمها الناس قتالاً وهو ما سيكون في غاية السوء للسودان أو يقبلوا بعملية مصالحة”، وأضاف المهدي (على كل قوانا السياسية أن تركز على ضرورة تحاشي هذه الحرب الأهلية وكل أشكال الصراع التي يحتمل أن تحدث).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)