رسمياً.. برشولة يعلن عن موعد تقديم صفقة النجم الهولندي

قام نادي نادي برشلونة، بإصدار بيان رسمي يكشف عن تفاصيل تقديم النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط اياكس السابق، والمنضم حديثاً للبلوجرانا وإعلانه للجماهير ووسائل الإعلام.

ووفقاً لبيان برشلونة الرسمي على الموقع الإلكتروني للبرسا، فإن الشاب الهولندي سيتم تقديمه يوم 5 يوليو من الشهر الحالي، داخل ملعب "كامب نو" وسط الحشود الجماهرية ووسائل الاعلام.

وأوضح البيان، إلى أنه سيتم فتح بوابات الملعب أمام الجماهير للحضور لاستقبال النجم الهولندي، والذي سيوقع عقود التفاوض قبل الظهور على أرض الملعب.

وسيكون في مؤتمر صحفي بعد استقبال الجماهير له في أرض "الكامب نو"، بجانب جوردي ميستري النائب الثاني لرئيس برشلونة، وإيريك أبيدال السكرتير الفني.

يذكر أن نادي برشلونة اتفق مع أياكس أمستردام من أجل الحصول على خدمات دي يونج خلال شهر يناير الماضي.