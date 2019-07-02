الإمارات تدعو إلى الحوار في السودان لتجنب العنف

دعت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء المجلس الانتقالي والمتظاهرين إلى مواصلة الحوار وتجنب العنف بعد أن طالب قادة الاحتجاج بحملة "عصيان مدني" ليوم واحد.

وغرد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة على موقع تويتر: "من المهم أن يستمر الحوار في السودان بعيدًا عن الخلافات ونحو إتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية".

وقال إن أي انتقال يجب أن يضمن إقامة نظام دستوري مستقر.

دعى قادة الاحتجاج السوداني يوم الاثنين إلى الحملة على مستوى البلاد في 14 يوليو ، بعد يوم واحد فقط من تنظيم إحتجاجات حاشدة ضد الجنرالات الحاكمين الذين تولوا مهامهم بعد الإطاحة بالزعيم عمر البشير في أبريل الماضى.

وقال زعماء الاحتجاج إن هذه الخطوة ، التي تهدف إلى زيادة الضغط على الجنرالات لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية، ستسبقها احتجاجات جماهيرية أخرى في 13 يوليو.