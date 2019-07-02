الصين تعارض تدخل الدول الأخرى في شؤون هونج كونج

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن الصين تعارض بشدة تدخل بعض الدول فى شئون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين. وقال المتحدث باسم الحكومة جينج شوانغ إن العمل العنيف لاقتحام مجمع المجلس التشريعي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يوم الاثنين يشكل انتهاكات خطيرة لحكم القانون ويعرض النظام الاجتماعي للخطر. وقال ان الصين تدين بشدة هذا العمل العنيف وتؤيد بشدة حكومة وشرطة منطقة هونج كونج الادارية الخاصة التعامل مع الحادث وفقا للقانون. كما قال قنغ ان هونج كونج هى منطقة ادارية خاصة بالصين وان شئون هونج كونج هى شئون داخلية بحتة للصين. وقال قنغ "نعرب عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لتدخل الدول المعنية في شؤون هونج كونج"، وطلب من الدول المعنية التحدث والتصرف بحذر، وعدم إرسال أي إشارات مضللة وعدم اتخاذ أي خطوات خاطئة.



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