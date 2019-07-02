بوجبا يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأفاد برنامج الشرينيجيتو الإسباني بأن بوجبا طلب من سولسكاير السماح له بالرحيل عن النادي.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد ما زال يطمح في التعاقد مع بوجبا في أسرع وقت قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.
وذكر البرنامج الإسباني أن مانشستر يونايتد حدد مبلغ 150 مليون إسترليني للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي هذا الصيف.
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