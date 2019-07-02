المدارس النموذجية ..أسهمت بقوة في هدم التعليم لأنها تغرس الشعور بالدونية..

الخليج 365:

طالَب تربويون ومعلمون وأولياء أمور بإلغاء المدارس النموذجية مؤكدين لـ (الصيحة) أنها ساهمت في تدني مستوى الطلاب كون أن الفصول النموذجية تضم الطلاب الذين أحرزوا درجات عالية في امتحان شهادة الأساس أو المتفوقين، حيث يخصص لهم (اصطاف) مميز ومعلمون أكفاء للتدريس.. فى وقت تضم فيه الفصول غير النموذجية بقية الطلاب الناجحين والذين لم يتحصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالفصل النموذجي في ذات المؤسسة أو المدرسة الشيء الذى يقتل روح التنافس بين الطلاب.

هذا النظام وجد انتقادات واسعة من بعض شركاء العملية التعليمية التربوية وأولياء الأمور، فيما ترى مجموعة أخرى عكس ذلك.. في المساحة التالية نقف على هذه القضية الهامة..

ظلم كبير:

وقال الموجه التربوي محمد الحسن الطيب، إن فرص العدالة لا تتوفر بين جميع الطلاب، لأن الرسوب في الامتحانات قد يأتي نتيجة ظروف غير طبيعية، مشيراً إلى أن تنوع الطلاب متفوقين وغير متفوقين في فصل واحد يؤدي إلى تجانس في المستوى التعليمي للطلاب، أما التفريق بينهم، فإنه سيؤدي إلى انهيار التعليم..

وطالب التربويون والمعلمون بإلغاء تجربة المدارس النموذجية في المرحلة الثانوية، مشيرين إلى أنها تجربة فاشلة الغرض منها هو جني أكبر قدر من الأموال.

منافسة حرة:

الأستاذ الشيخ أبو رنات رئيس مجلس إدارة مدرسة نور الإيمان الخاصة بشرق النيل معلقاً على المدارس النموذجية بقوله: الهدف الأساسي منها هو إيجاد مصادر دخل لوزارة التربية وللمدارس وللمعلمين الذين يعلمون فيها. وقال: إنك تجد بالمدرسة النموذجية فصلاً نموذجياً واحداً أو فصلين نموذجيين وخمسة وستة فصول غير نموذجية، يتم الالتحاق بها بتسديد رسوم أكبر من رسوم المدارس الخاصة على أساس أنها مدرسة نموذجية متفوقة، مضيفاً: اختزلت كل النتيجة في تلك المدارس النموذجية للتأكيد أن المدارس النموذجية متفوقة، ولهذا الاهتمام ينصب كله في الفصول النموذجية ويتجاهلون باقي الفصول.

وقال أبو رنات: أنا مع إلغائها لتكون المنافسة حرة، ويدخل التلاميذ للمدارس حسب موقعهم الجغرافي لخلق نوع من التنوع والتكامل بين كل الناس وبين كل الثقافات وتنوع الآباء فيها يمثل القومية..

وزاد بقوله إن هدف الوزارة حينما تفوقت المدارس الخاصة كان تجميل صورة المدارس الحكومية بأنها تحقق نجاحات مؤكداً أنها واحدة من إخفاقات التعليم، لأن باقي المدارس لا وجيع لها، وقال: حتى المعلمين الذين يتم توزيعهم بالمدارس غير النموذجية يشعرون بأنهم معلمون درجة ثانية ويقل نشاطهم ولا يجتهدون..

وختم أبو رنات حديثه لـ (الصيحة) بقوله: الدليل على فشل تجربة المدارس النموذجية اختفاء مدارس عريقة مثل عطبرة الثانوية، والبحر الأحمر الحكومية وخور طقت ومدني الثانوية والمقرن الثانوية.

تشجيع على التفوق:

فيما اختلف مع هذا الرأي الأستاذ علي حسن عثمان ــ معلم ومالك مدرسة خاصة ــ مؤكدا على أهمية المدارس النموذجية في الدفع بعملية التعليم وترقيتها والتشجيع على التفوق، مبيناً أن وضع التلاميذ المتفوقين في فصل منفصل عن بقية زملائهم الأقل مستوى طريقة صحيحة ومختصرة لتوصيل المعلومة، لأن المتفوق يستوعب في زمن أقل ولا يكلف المعلم جهداً كبيراً في توصيل المعلومة، وأن الطالب المميز يستطيع تحمل الضغط الكبير لتحصيل أكثر، ولكن إن وضعناهم في فصل واحد يضطر المعلم أن يدرس بطريقة مختلفة حتى يستوعب صاحب أقل مستوى، وينتهج طريقة التكرار والترديد في ذكر المعلومة، الشي الذى يعتبره الطالب المتفوق مللاً وكثرة تكرار، قد يترتب عليها كرهه للحصة، ونكون خرجنا بنتيجة سالبة.

ويواصل حديثه مؤكداً أن القصة تعتبر تجارية عندما تأخذ الاتجاه الآخر الذي تتعامل به كثير من المدارس في هذه الفترة بفتح فصول نموذجية مدفوعة القيمة، وهناك فرق بين الأسلوبين لا يخفى على أحد.

في حين رأى الطالب محمد محمد علي، أنه درس بمدرسة كبيرة بشرق النيل بالحاج يوسف، مع أنه أحرز نسبة أقل من نسبة المدارس النموذجية ببضع درجات ووجد ستة أو خمسة فصول يتم الالتحاق فيها بدفع رسوم كبيرة في حين وجد ثلاثة فصول نموذجية فقط، وقال: الفصول النموذجية انتهت من المقرر قبلنا بثلاثة أشهر وإنهم حرموا من أساتذة أصحاب خبرة وكفاءة كانوا يدرسون فقط بالفصول النموذجية..

نواحٍ نفسية

وقالت المعلمة عواطف أحمد، إن وضع الطلاب أصحاب الدرجات العالية في فصل واحد، يحرم الطلاب الآخرين من ميزة التعلم من الآخرين، ويزرع الاحساس بداخلهم بأنهم فاشلون، ولا يستحقون الفصول النموذجية مما يصيبهم بالإحباط، وقالت إن النواحي النفسية مهمة في العملية التربوية، وقالت إنها ضد المدارس النموذجية وتراها مورداً أساسياً للوزارة وللمدارس..

هدم التعليم

واستنطقت “الصيحة” الباحث النفسي حاتم حسن، عن تجربة المدارس النموذجية ومدى مساهمتها في تطوير التعليم في السودان، فقال إن المدارس النموذجية لم تؤدّ إلى نهضة التعليم بل تساهم بقوة في هدم العملية التعليمية لأنها تفرز كثيراً من الأمور السالبة وسط الطلاب وأولياء الأمور، وقال إنها تغرس شعوراً بالدونية وسط الطلاب الذين يتم قبولهم بالمدارس غير النموذجية، مشيراً إلى أنها كسياسة لها أثر نفسي في تكوين شخصية الطالب، لأن العملية التربوية لها أبعاد نفسية واجتماعية، مؤكداً أن الطالب الذي يقبل بالمدارس غير النموذجية سيفتقد المحفز الذي يجعله يتطور ويتقدم لأن وجود الطلاب بمستويات مختلفة يجعلهم يتنافسون للتفوق .

سياسة الوزارة

الأستاذ عبد الله نصر، المدير العام لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، له رأي مختلف حول المدارس النموذجية، وقال لـ(الصيحة)، إن المدارس النموذجية هي سياسة لوزارة التربية منذ عشرين عاماً من زمن الأستاذ محمد الشيخ مدنيأ وأنه لا يمكن أن يعمل على إلغائها، وقال إن ورشاً قد انعقدت حولها وهي سياسة متبعة للوزارة.

رسوم

وقالت المعلمة سهام الفحل عبد الله، إن الوزارة أقامت تلك الفصول للاستفادة المادية من الرسوم التي يدفعها الطلاب الذين لم يحرزوا نتائج عالية للالتحاق بفصول تنشأ بالمدارس النموذجية .

مضيفة لـ (الصيحة) أن المدارس النوذجية تضع أصحاب النتائج الضعيفة مع بعضهم البعض دون اعتبار للظروف التي امتحنوا فيها امتحان مرحلة الأساس، والتي قد تكون تسببت في عدم حصولهم على نسب عالية.

وقالت: اعطوا الطلاب فرصاً متساوية لتعم العدالة، ولا ترموا كل البيض الفاسد في سلة واحدة..

ضاع الألق

وأكد الموجه التربوي محمد الحسن الطيب، إن المدارس النموذجية تجربة فاشلة تؤدي إلى انهيار التعليم، لأن التركيز على عدد محدود من الطلاب يحرم الطلاب الأخرين من الاهتمام ..

وذكر في السابق كان المتفوقون معظمهم من الولايات، لأن الظروف كانت واحدة، ولم يكن هنالك تفريق بين المدارس من حيث الاهتمام..

وقال إن المدارس النموذجية الحكومية أنشئت أصلاً للمنافسة مع المدارس الخاصة للقول إن المدارس النموذجية تفوقت وأحرزت نتائج باهرة ويتناسون في ذات الوقت النتائج المتدنية لباقي المدارس.. وطالب الطيب بإلغاء المدارس النموذجية ليعود الألق للتعليم في المرحلة الثانوية .

مديرة مدرسة ثانوية نموذجية ــ فضلت عدم ذكر اسمها ــ أبدت إعجابها بتجربة المدارس النموذجية، وقالت لـ (الصيحة)، إن المدارس النموذجية أثبتت نجاحها خاصة في النتائج العالية التي يحرزها الطلاب، وقالت إنها تفوقت على المدارس الخاصة، ونفت أن تكون المدارس النموذجية وسيلة لجمع الأموال بافتتاح فصول أخرى برسوم عالية، وذكرت أن الأموال التي تنالها المدارس النموذجية تخصص لتطوير المدارس بشراء مكيفات كهرباء وبعمليات تنجيل للمدرسة ولتحسين البيئة المدرسية لخلق أجواء مناسبة للتحصيل ..

وقالت إن الذين ينادون بإلغائها نظروا إلى أسفل الكوب مع أن فيها إيجابيات كثيرة ومتنوعة ..

الإهمال

عمر عبد الله عمر، من أولياء أمور مدرسة غير نموذجية قال إن ابنته الطالبة تحدثه بأنها تدرس في مدرسة تُعاني من الإهمال، ولا يوجد فيها معلمون أكفاء، معلقاً بقوله إن هذا الإحساس بداخل نفس كل طالب وطالبة بمدرسة غير نموذجية ..

وأضاف: في السابق كان الطلاب يقبلون حسب موقعهم الجغرافي، ولم تكن هنالك مدارس نموذجية وأخرى غير نموذجية، وتساءل بقوله: إذا سلمنا أن تلك المدرسة هي نموذجية، فهذا يعني أن باقي المدارس مدارس سيئة ..