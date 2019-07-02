نصحت لكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تماماً كما نصحنا البشير من قبلكم..

*وتشهد على ذلك كتاباتنا – وغيرنا – طوال عهده، سيما في أيام حكمه الأخيرة..

*وآخر نصائحنا له ألا يتمادى في الانفصام عن الواقع..

*وذلك حين كان منغمساً – إلى صلعته – في أمور هي من آخر اهتمامات الناس..

*أمور (2020)… ومهرجانات الرقص… وتدوير الوزراء..

*فقد كان يبدو متبلد الحس… والذهن… والإنسانية، إلى حد يثير الغيظ والحنق..

*وما كان يستمع إلا إلى أصوات (سير… سير… يا البشير)..

*أو ما شاكلها من تعبيرات تأييد أعمى… تنفخ في أشرعة ذاتيته الفرعونية المتضخمة..

*فكان أن أوردته هذه الأصوات المضللة موارد التهلكة..

*والآن من أعضاء العسكري الانتقالي من (يسير… ويسير… في درب البشير)..

*ثم لا ينتبه إلا أن داعميه اليوم هم داعمو المخلوع بالأمس..

*هم أنفسهم، بأقلامهم… وحناجرهم… وحشودهم… وهتافاتهم… وتضليلهم… وضلالاتهم..

*لا تهمهم حرية… ولا ديمقراطية… ولا حقوق إنسان..

*ولا يهمهم تداول سلمي للسلطة، فليبق (معبودهم) إلى ما شاءت له شهوته السلطوية..

*وهي شهوة لا تشبع أبداً… وإن صار صاحبها مثل بوتفليقة..

*وننتقل إلى نصح عسكر الانتقالي الآن، ولكنهم يفضلون نصائح هؤلاء ذاتها..

*فقد التفوا حولهم كالتفافهم حول البشير..

*ولم تتغير أساليب نصحهم، فلم يتغير – بالتالي – أسلوب العسكري عن سلفه..

*فلا فرق بين الانتقالي ونظام البشير إلا في الأسماء..

*أسماء كابينة القيادة العليا، أما ما دونها – من مستويات – فهي الأسماء ذاتها..

*النقابات ذاتها… والوجوه ذاتها… والأقلام ذاتها..

*وهي المستويات التي أوعزت للعسكري بأن قوى التغيير لا تمثل كل الشعب..

*فهناك إدارات الأهلية… ولجان الشعبية… وشخصيات هلامية..

*وطفق العسكري يردد مضامين نصحهم هذه… ويتنكر لاتفاقياته مع قوى التغيير..

*ثم يدفع لـ(البقية) هذه – من الشعب -كي تحتشد له..

*وما درى أنها بقية لا تُذكر – ولا قيمة سياسية لها – مقارنة بالأغلبية الثائرة..

*ولم يستفق من (وهمه) هذا إلا البارحة، يوم الثلاثين من يونيو..

*يوم خروج الملايين بالداخل… والآلاف بالخارج، في ظاهرة تُعد (كونية)..

*أو لعله – بعد فواقه هذا – سيظل يعاند… ويكابر… ويغالط..

*تماماً كما كان يفعل سلفه البشير، فهو يشبهه في كل شيء… في كل شيء..

*فقد كان رأسه (زلطة)… ويكاد ينكر الشمس في كبد السماء..

*والآن إن أنكرتم الغلبة الشعبية لمعارضي سياساتكم فارتقبوا… وأنا معكم رقيب..

*فلقد نصحت لكم، قبل فوات ما (بقي) من الأوان..

*وقبل أن توصلكم نصائح (ناصحي) البشير – من قبلكم – إلى المصير ذاته..

*ولكن لا تحبون الناصحين !!.