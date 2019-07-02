تراجعت العقود الآجلة بعد ارتفاع الأسعار مع تلاشي نشاط التجارة

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكي اليوم الثلاثاء، أي بعد يوم من ارتفاع مؤشر S&P 500 القياسي، إلى مستوى قياسي، مع تراجع التفاؤل بشأن التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد التعريفة الجمركية الجديدة على أوروبا.



ومما زاد الطين بلة المزاج المتشائم مجموعة من استطلاعات التصنيع المشجعة خلال الـ 24 ساعة الماضية من جميع أنحاء العالم والتي أثارت مرة أخرى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وارتفعت الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين حيث وافقت واشنطن وبكين على استئناف المحادثات التجارية وعرض الرئيس دونالد ترامب تنازلات بما في ذلك عدم وجود تعريفات جديدة وتخفيف القيود على شركة "هواوي".

وهددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي الإضافية البالغة 4 مليارات دولار، مما زاد من الضغط على أوروبا في نزاع طويل الأمد بشأن دعم الطائرات.



وقال فلوريان هينس، الاقتصادي في بيرنبرغ بلندن أنه مع عودة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن الطريقة التي يتم بها حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تقدم بعض التوجيهات حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع شركاء تجاريين آخرين.



وسجل مؤشرًا S&P 500 ومؤشر داو جونز أفضل أداء لهما في يونيو منذ عقود، على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحفاظ على توسع أمريكي دام عقدًا من الزمان، بعد أن تسبب انهيار محادثات التجارة في انهيار الأسواق في مايو.



ولا يزال المشاركون في السوق يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في اجتماع السياسة الذي يعقد في الفترة من 30 إلى 31 يوليو، على الرغم من التطورات الأخيرة في المحادثات التجارية.

