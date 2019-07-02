قرار عاجل من سعد الحريري بعد إطلاق نار على وزير لبناني

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تأجيل جلسة لمجلس الوزراء 48 ساعة لحين هدوء التوتر عقب تبادل إطلاق النار في جبال الشوف الأحد ومقتل اثنين من مساعدي أحد الوزراء.

وقال الحريري في كلمة نقلها التلفزيون: "تهمنا النتيجة وأن يذهب من ارتكب الجريمة إلى القضاء الذي سيكون حاسماً".

وقتل مرافقا وزير لبناني، الأحد، في إطلاق نار على خلفية احتجاجات على زيارة وزير الخارجية، جبران باسيل، لمنطقة ذات غالبية درزية في جبل لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

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وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان قد أعلن الاثنين اتخاذه قراراً بتوقيف المتورطين بالحادث وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد المجلس، الذي اجتمع بشكل استثنائي وبرئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث الإشكال الأمني في قرى عالية، على اتخاذه قرارات "حاسمة" لإعادة بسط الأمن، إلا أنه أبقى على هذه القرارات سرية.