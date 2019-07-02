لقد حاول الرئيس إلير ميتا إلغاء الانتخابات، قائلًا إنها ستكون غير ديمقراطية دون مشاركة معارضة ألبانيا، التي قاطعت الانتخابات. لكن أمر رئيس الوزراء إدي راما من الحزب الاشتراكي الحاكم بإجراء الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية يوم الأحد، ومن المتوقع أن يحصل حزبه على أكبر عدد من الأصوات بهامش كبير.
ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة المنخفضة - 21.6٪ - أظهرت أن الانتخابات كانت غير دستورية وغير قانونية. كان متوقع الاعلان عن النتائج الأولية اليوم الثلاثاء لكن تم تأجيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ألبانيا يندد بالانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.