رئيس ألبانيا يندد بالانتخابات البلدية

ندد رئيس ألبانيا بالانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد ووصفها بأنها "مهزلة" وحث على إجراء استطلاعات جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

لقد حاول الرئيس إلير ميتا إلغاء الانتخابات، قائلًا إنها ستكون غير ديمقراطية دون مشاركة معارضة ألبانيا، التي قاطعت الانتخابات. لكن أمر رئيس الوزراء إدي راما من الحزب الاشتراكي الحاكم بإجراء الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية يوم الأحد، ومن المتوقع أن يحصل حزبه على أكبر عدد من الأصوات بهامش كبير.

ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة المنخفضة - 21.6٪ - أظهرت أن الانتخابات كانت غير دستورية وغير قانونية. كان متوقع الاعلان عن النتائج الأولية اليوم الثلاثاء لكن تم تأجيلها.

