المملكة المتحدة تحذر الصين من عواقب وخيمة إذا لم يتم احترام حقوق هونج كونج

حذرت بريطانيا الصين اليوم الثلاثاء من أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا أخفقت بكين في وعودها بحماية الحريات في هونج كونج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين.

وتحرك الضباط بعد أن اقتحمت الحشود وسحقوا السلطة التشريعية في المستعمرة البريطانية السابقة يوم الاثنين، في ذكرى عودتها إلى الحكم الصيني، احتجاجًا على التشريع المقترح الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

وأدان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت العنف من كلا الجانبين لكنه قال إن الصين بحاجة إلى أن تفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما استردت هونج كونج للسماح للحريات التي لم تتمتع بها في الصين القارية، بما في ذلك حرية الاحتجاج.

وقال هانت، المرشح الذي سيحل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء البريطانيين: "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يتم احترام ذلك الاتفاق القانوني الملزم دوليًا".

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بينما قالت الصين يوم الاثنين إن بريطانيا لم تعد تتحمل أية مسؤولية عن هونج كونج وتحتاج إلى التوقف عن "إيماءتها".

وقد خلقت الاحتجاجات أزمة جديدة للرئيس الصيني "شي جين بينغ"، الذي يعاني بالفعل من حرب تجارية مع واشنطن، والاقتصاد المتعثر والتوتر في بحر الصين الجنوبي.

وقعت الصين وبريطانيا إعلانًا مشتركًا في عام 1984 بشأن شروط عودة هونغ كونغ.

وقالت الصين في عام 2017 أن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك كان وثيقة تاريخية لا أهمية لها، وحثت بريطانيا بانتظام على عدم التدخل في شؤون هونج كونج مع تصاعد الاحتجاجات.