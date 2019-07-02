عاجل.. مصر تخطط لاستضافة مونديال 2030

أكد المهندس هاني أبوريدة رئيص الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر بالتأكيد ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم في المستقبل. وأشار رئيس اللجنة المنظمة للأمم الإفريقية أنه في الوقت الحالي مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم. وأوضح أبوريدة أن مصر نجحت حتى الآن فيما يخص إقامة 24 دولة إفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير، مشددًا على أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك حلول أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون قادرة على استضافة كأس العالم.

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