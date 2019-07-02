مطالبات بتنمية الثروة المعدنية من اقتصاديين

طالب بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الاهلية الدولة بالدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي لإحداث النمو المطلوب في قطاع الثروة المعدنية لجهة انه يشكل عصب الاقتصاد السوداني.

وثمن عيسى في تصريح حسب وكالة السودان للانباء(سونا) الجهود التي ظلت تبذلها وزارة المعادن لتطوير هذا المجال بغرض رفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية خاصة الذهب لافتا الى أن هذه السياسة سيكون لها مردودا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد القومي للبلاد داعيا الدولة في أعلى مستوياتها لدعم وزارة المعادن بالمعينات المادية والفنية لتنفيذ هذه السياسة .

وشدد على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع للقضاء على ظاهرة تهريب المعادن والسلع والمواد البترولية الى دول الجوار لجهة أن التهريب يتضمن مخاطر واستهدافا لهذه الدول لانه لا يقتصر على تهريب هذه السلع فقط بل يشمل تجارة البشر والاسلحة والمخدرات وغيرها من المهددات التي قد تعمل على زعزعة الامن والاستقرار في تلك الدول .

وتفيد ان السودان كان قد أعلن عن استهدافه لرفع انتاجه من الذهب الى 110 أطنان خلال المرحلة المقبلة ليحتل المركز التاسع عالميا والثاني أفريقيا بعد دولة جنوب افريقيا.