والي جنوب دارفور يشهد تخريج بالفرقة السادسة عشرمشاة

طالب والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود بعدم الالتفات للشائعات وتخريب الولاية بوضع المتاريس وتعطيل مصالح الناس، مؤكدا أن مسيرة التنمية لن تتوقف بالولاية وأشار لدى مخاطبته احتفال تخريج الدفعة (50) من القوات المسلحة التابعة للفرقة (16) مشاة باستاد نيالا ، إلى عدم التهاون مع المفسدين وكل من يعبث بأمن المواطن.

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