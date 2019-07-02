المؤتمر السوداني ينفي اخبار في الوسائط عن لقاء الدقير بالبرهان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى حزب المؤتمر السوداني ما تداولته الوسائط الإلكترونية عن اجتماع بين رئيسه عمر الدقير ورئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد

الفتاح البرهان.

وأكد نائب أمين الإعلام بالمؤتمر السوداني نور الدين بابكر في بيان له اليوم الإثنين (1 يوليو 2019 م)، أن الخبر لا أساس له من الصحة ويأتي ضمن حملة منظمة ضد الحزب ورئيسه ، وأشار إلى أن رئيس الحزب عمر الدقير في وقت الاجتماع المذكور كان مشاركاً في مسيرة مليونية 30 يونيو.

وأكد بابكر أن حزب المؤتمر السوداني يعمل ضمن قوى الحرية والتغيير، ويحرص على وحدتها، ولا ينفرد بأي خطوات في هذا التوقيت الذي يتطلب التمسك بإحترام العمل المشترك .